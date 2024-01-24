Гослинг разочаровался отсутствием номинаций на «Оскар» у Робби и Гервиг

Не существует Кена без Барби, и не существует фильма о Барби без Греты Гервиг или Марго Робби. Никакое признание не было бы возможным без их таланта, упорства и гениальности. Сказать, что я разочарован тем, что они не номинированы, всё равно что ничего не сказать.