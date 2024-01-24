Джон Сина намекнул на завершение карьеры

«В этом году мне исполнится 47 лет. Я чувствую себя отлично. Внутренне тоже ощущаю себя прекрасно, однако знаю, что этого недостаточно, чтобы выступать в WWE из года в год. Я не хочу просто выходить и делать шоу ради того, чтобы просто делать. Я хочу быть страстным. Таким же страстным, как и мои поклонники — хочу давать им ту же энергию, которую они дают мне. Одометр моей жизни говорит, что пора закончить с борьбой до 50 лет», — объяснил Сина.