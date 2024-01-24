Джон Сина намекнул на завершение карьеры
Американский рестлер и киноактер Джон Сина планирует уйти из реслинг-промоушена WWE (World Wrestling Entertainment). Артист пока не определился, когда покинет арену, но предполагает, что сделает это к 50 годам.
По его словам, реслинг требует большой эмоциональной отдачи. В интервью он признался, что не хочет выступать перед своими поклонниками без той страсти, которая была у него в начале карьеры, сообщает издание Deadline.
«В этом году мне исполнится 47 лет. Я чувствую себя отлично. Внутренне тоже ощущаю себя прекрасно, однако знаю, что этого недостаточно, чтобы выступать в WWE из года в год. Я не хочу просто выходить и делать шоу ради того, чтобы просто делать. Я хочу быть страстным. Таким же страстным, как и мои поклонники — хочу давать им ту же энергию, которую они дают мне. Одометр моей жизни говорит, что пора закончить с борьбой до 50 лет», — объяснил Сина.
Однако это не первый раз, когда Джон заявлял о желании оставить борьбу. На фоне прошлогодней забастовки сценаристов и актеров рестлер уже размышлял о том, что каждый его выход на ринг становится все более особенным, так как он может неожиданно оказаться последним в его карьере.