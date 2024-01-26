Алкоголь, роман с МакSим, двойняшки: как живет актер Денис Никифоров

Актер и каскадер Денис Никифоров ушел из театра, но продолжает сниматься в кино.

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В чем причина, в каких проектах он задействован сейчас?

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Чем известен Никифоров

Денис Никифоров родился 2 августа 1977 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ.

С 1995 года играл в Московском театре О. П. Табакова, после окончания института был принят в труппу театра. Свой уход из «Табакерки» в 2021 году артист объяснил тем, что ему нужно кормить детей, а ролей в театре постоянно приходится ждать.

«Ты в театре привязан. Сидишь и ждешь, пока тебя позовут на роль. Я решил с этим распрощаться, потому что мне надо кормить детей. Я не могу ждать. Ждать в этой жизни нужно, но недолго, а долго ждать очень накладно», — говорил Никифоров в программе «Ты не поверишь!».

В кино актер дебютировал в 1997 году в картине «Грешная любовь». Известность пришла к нему в 2005 году после выхода фильма «Бой с тенью».

Также Никифоров снимался в лентах «Марш Турецкого», «Каменская-2», «Бой с тенью», «Есенин», «Бой с тенью — 2: Реванш», «Робинзон», «8 первых свиданий», «Молодежка», «Спарта», «Молодежка. Взрослая жизнь», «Молодежка. Лед и пламя», «БиМ», «Многоэтажка» и других.

«Я списал Макеева с конкретного человека — с тренера сборной России по хоккею Олега Валерьевича Знарка. Мы познакомились с ним, когда он еще тренировал московское „Динамо“. Мы как-то очень быстро подружились, обменялись телефонами и до сих пор — душа в душу. Он для меня уже как второй отец», — рассказывал актер про свою роль в «Молодежке».

Всего в фильмографии Никифорова более 50 работ.

Что известно о личной жизни Никифорова

Денис Никифоров женат на модели Ирине Темрезовой. В 2013 году у пары родилась двойня: сын Александр и дочь Вероника.

«Когда появились на свет малыши, я, пока мотался из дома в больницу, отвозя все, что им с Ирой требовалось, целое состояние просадил на штрафы ГИБДД. Двойняшки — они обычно рождаются недоношенными — были такие маленькие, сморщенные — не больше моей бейсболки (даже фото сохранилось: они рядом с головным убором)», — вспоминал актер.

До встречи с Темрезовой артист больше года встречался с певицей Мариной Абросимовой (МакSим). Он снимался в клипе исполнительницы «Отпускаю».

«С Мариной мы встречались чуть больше года. Познакомились на съемках ее клипа „Отпускаю “, где я сыграл паренька-мотоциклиста. Сразу спросил у нее номерок и прямо в кадре реально забил его в свой мобильник», — делился Никифоров.

Что известно об алкогольной зависимости Никифорова

Денис Никифоров признавался, что у него были проблемы с алкоголем. Актер рассказывал, что его будущая супруга «натерпелась» с ним, когда он приезжал со съемок. Однако после появления детей Никифоров смог правильно расставить приоритеты и перестать употреблять алкогольные напитки.

«Я „зашивался“, заканчивал пить ради семьи, и слава богу, что я это сделал», — подчеркивал артист.

Чем сейчас занимается Никифоров

Денис Никифоров продолжает творческую деятельность. В 2023 году артист снялся в проектах «Финт Боброва» и «Иммигрант».