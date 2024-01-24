Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

На момент сообщения, причины смерти актера не были уточнены.

Прощание с покойным актером намечено на 25 января и состоится в 13:30 в петербургском храме Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискаревском проспекте.

Александр Саюталин родился 26 октября 1963 года и получил театральное образование в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии, который в настоящее время известен как Российский государственный институт сценических искусств. Актер был членом труппы Театра имени Ленсовета на протяжении многих лет и также участвовал в постановках театра «Балтийский дом» и Петербургского экспериментального театра (ПЭТ).

За свою карьеру Саюталин сыграл в множестве сериалов, среди которых «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург» и «Ментовские войны». Он также оставил свой след в кинофильмах, таких как «Любимая дочь папы Карло», «Белая стрела», «Русский спецназ» и многих других.