Энн Хэтэуэй покинула съемку в модном журнале из-за забастовки журналистов

Актриса Энн Хэтэуэй стала своеобразным мемом в социальных сетях. Артистка непреднамеренно повторила последнюю сцену фильма «Дьявол носит Prada».

© globallookpress

Недавно издательский дом Condé Nast, куда входят такие журналы, как Vogue, GQ, Vanity Fair и другие, заявил о сокращении 5% рабочих мест в компании. После этого около 400 трудящихся объявили о 24-часовой забастовке у главного офиса компании в Нью-Йорке во время объявления номинаций на премию «Оскар».

Среди первых мировых звезд, поддержавших журналистов, оказалась голливудская актриса Энн Хэтэуэй. Артистка узнала о ситуации в глянце, когда готовилась к съемке журнала Vanity Fair. Как сообщил источник Variety, селебрити «просто встала с прически и макияжа и ушла», пишет PeopleTalk.

Пользователи соцсети X (бывший Twitter) сравнили ситуацию с фильмом «Дьявол носит Prada». По сюжету в финале ленты главная героиня, которую сыграла Энн Хэтэуэй, ушла из модного глянцевого журнала, выбросив телефон со звонком от босса в фонтан.