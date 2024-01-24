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Киллиан Мёрфи в образе Оппенгеймера напомнил Нолану Хита Леджера из «Тёмного рыцаря»

Кристофер Нолан, режиссёр «Оппенгеймера», в недавнем интервью Variety, рассказал, что во время работы над биографической лентой про учёного вспомнил «Тёмного рыцаря».

Мёрфи в образе Оппенгеймера напомнил Нолану Леджера из «Тёмного рыцаря»
© Чемпионат.com

По словам Нолана, когда Киллиану Мёрфи наносили грим и превращали его в Роберта Оппенгеймера, он вспомнил про подобный момент с Хитом Леджером и его трансформацией в Джокера для «Тёмного рыцаря».

Вы начинаете видеть, как актёр воплощает в жизнь настоящую икону, надевает шляпу, с сигаретой во рту. Вы начинаете видеть, как он двигается. Это захватывающий момент. Это есть в каждом фильме. Когда Киллиан делал всё это, я вспомнил, как мы тестировали причёску и грим Хиту Леджеру для Джокера.

«Оппенгеймер» получил 13 номинаций на «Оскар». Больше, чем все другие фильмы в этом году.

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