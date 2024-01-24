«Я во все это верю»: Полина Ауг о мистике и плохих приметах

«При этом, мне нравится, что мирозданию можно задать вопрос и получить ответ на него внутри себя. Может, это самонастройка, а, может, и не случайно. Если как-то прислушиваться к миру, звездам, то очень интересно жить тогда, как мне кажется», — резюмировала артистка.