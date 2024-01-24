Актер дубляжа Антон Савенков рассказал, как озвучивал знаменитые фильмы

26 января на канале ТВ 3 всего через неделю после мировой премьеры стартует новая версия сериала о приключениях «Зорро» (12+). В ней заклятого врага Зорро (его сыграл Мигель Бернардо) – Энрике Монастарио и Ночного Ворона озвучил Антон Савенков, актёр родом из Нижнего. Его голосом в русских версиях знаменитых фильмов говорят Сэм Уит в «Привидении», Чхо Сан Воо из «Игры в кальмара», Трандуил из «Хоббита», Кларк Кент из фильмов о Супермене, Баязет из «Великолепного века» и сотни других героев популярных фильмов, которых в фильмографии Савенкова около 700! Выпускник Нижегородского театрального училища рассказал, как стал одним из главных голосов кино. Семейная традиция – Антон, ваше детство прошло за кулисами Нижегородского театра драмы, в котором работала ваша мама, знаменитая актриса Наталья Заякина. Это был золотой век театра, но и сложное и голодное для него время. Как, зная изнанку театра, вы решились поступать в театральное училище?

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– Да, мама работала в театре драмы и вела популярную детскую передачу «Глаз-алмаз», где я разбирал письма, писал, кого поблагодарить.

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Когда ты в творческой среде, очень сложно начать по-другому думать. Я не был уверен, что хочу стать актёром, просто знал направление. Было очевидно, что я, например, не хочу торговать нефтью. Думал, что после театрального училища поступлю на режиссуру – сестра, например, стала телевизионным режиссёром. Поэтому я и пошёл в театральное училище.– Кто стал вашим мастером курса и кого в вас видели педагоги?

– Василий Фёдорович Богомазов, замечательный мастер. У нас был экспериментальный курс – нас постоянно снимало телевидение. Василий Фёдорович захотел запечатлеть процесс становления молодых актёров. А вот в амплуа нас не запихивали, мы пробовали всё. Ещё студентами играли небольшие роли в театре драмы, где он был режиссёром. У меня был Жак Простак в сказке про «Кота в сапогах».

Я часто вспоминаю этот театр, потому что это «мамин театр», у меня сейчас там много друзей-однокурсников и просто приятелей. Поэтому нижегородскую драму я вспоминаю с большим упоением – это моё детство, отрочество и юность.– Но в итоге вы выбрали Москву. Как встретила вас столица?

– Для меня это было абсолютно необжитое, холодное, пустое пространство. Я долго не мог сориентироваться в Москве. Она для меня скорее офис, чем дом. Это Нижний я ощущаю как родную поношенную одежду, может быть, где-то дырявую и ветхую, но полностью родную. А Москва… По ней пришлось много бегать. Зато в ней много чем можно заняться. Во весь голос – Обычно актёры делают всё, чтобы попасть на киноэкран, а вы пошли другим путём и стали одним из самых известных киноголосов России.

– Я пробовал всё. Работал в театре «Модерн», но в основном в массовках, эпизодах и сказках. Снимался в сериалах – в «Бедной Насте», например. Но там у меня был эпизод, который потом почти полностью вырезали. Снялся в полнометражном фильме, поработал на «Радио 7 На семи холмах», где читал сказки. Но дубляж мне понравился больше всего. В нём ты максимально задействован как актёр, но не привязан к своей внешности – можешь играть как великана, так и мышку или как героя, так и подлеца.– Часто говорят, что есть дубляжная мафия, и пробиться в верхи озвучки практически нереально. Это так?

– Это легенда, новые голоса требуются постоянно. Дубляж – это отдельно стоящее актёрское умение. Если мы сейчас возьмём очень талантливого театрального артиста и меня и посадим за один и тот же сериал, я сделаю ставку на себя. Я меньше устану, лучше ориентируюсь, лучше вложу в губы текст персонажу на экране. Не пробиваться нужно, а приобретать новые навыки, но не все готовы на это пойти.– Какие фильмы стали первыми в вашей кинокарьере?– Я помню свою первую озвучку – это был сериал «Зачарованные» для канала СТС. Я эту работу безумно стесняюсь. Там я совсем молоденький и очень сильно стараюсь что-то доложить!

Я люблю свою тихую работу – есть в этом какая-то алхимия голоса, что-то скрытое от чужих глаз, тайное, но очень насыщенное и важное. Антон Савенков Жизнь у микрофона – Посмотрев список озвученных вами киногероев, я подумала, что это какая-то ошибка, их более 600. Сколько же часов своей жизни вы провели за микрофоном?

– На самом деле их намного больше. 600 – это достаточно известные, которые добавили в фильмографию. Озвучиваю я каждый день, иногда в две смены – с 10:00 до 15:00 и с 16:00 до 21:00. В итоге за микрофоном я проводил очень много часов, иногда по 12 – 14 в сутки. Но сейчас у меня семья, я стараюсь беречь время и проводить его с сыном.– Какие из ваших героев, как сейчас говорят, знаковые?

– Супермен. Это такая моя визитка. Роль сама была не очень сложная, потому что у него нет каких-то мощных противоречий и изменений, хотя я люблю этого персонажа. Ёжик Соник, Рафаэль из черепашек Ниндзя, Джеронимо Стилтон – такой мышонок есть. И многие любят «Великолепный век» – там я Баязет, но работал буквально последний сезон, поэтому он для меня как-то быстро закончился. Ещё Трандуил из «Хоббитов».– В итоге ваш голос знает вся страна, но большинство не подозревает, что вы – это вы. Не бывает желания сказать: «Это же я!».

– Было по молодости, иногда возникает и сейчас, особенно когда задействуют каких-то блогеров или медийных лиц в дубляже. Ты на них смотришь и думаешь: «Господи ты боже мой!». Их нарезают буквально по слогам, а ты корячишься, прикрываешь их, чтобы случилось и прозвучало.– Иногда российский актёр становится главным голосом зарубежного киноартиста. Владимир Дружников и Жан Маре, Владимир Кенигсон и Луи де Фюнес, Николай Караченцов и Жан-Поль Бельмондо… А кому вы чаще всего дарили свой голос?

– Я считаюсь голосом Генри Кавилла – Супермена. Озвучивал во многих фильмах, причём с тех пор, когда он был ещё совсем молоденьким. Он мне нравится, я к нему привык, примерно вычислил его манеру исполнения. Это имеет большое значение, на это обращают внимание во время кастинга режиссёры – озвучивал ли уже этого артиста актёр дубляжа.– А как быть, если фильм, который вы озвучиваете, вам не нравится?

– Бывают очень плохие фильмы, но тут нужно иметь внутри себя рубильник – переставать быть зрителем и начинать быть исполнителем. Просто ты дёргаешь этот рубильник – и играть нужно, как будто это шедевр. Я озвучивал антологию фильмов Ричарда Гира, а он в такой ахинее снимался до «Красотки»! Но кому-то нравится актёр, и они хотят посмотреть эти фильмы. Неужели я буду халтурить? Конечно, нет!– На днях на канале ТВ 3 покажут новую версию «Зорро».Чем стал этот фильм для вас, мальчишки 80 х, знавших только Зорро – Алена Делона?