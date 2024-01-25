Какими оказались главные персонажи нового фильма по роману «Мастер и Маргарита»

25 января в кинотеатрах стартовал показ во многом долгожданной картины по мотивам легендарного романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». «Вечерняя Москва» вместе с киноведом Александром Шпагиным разузнала, какой будет экранизация и чем удивит зрителей.

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— Произведения Булгакова очень обаятельны — они подталкивают художников на творчество, доосмысление и переосмысление. Кстати, первыми, кто их экранизировал, стали поляки. В 1988 году вышел сериал, но он оказался настолько слабым, что его никто и не заметил. Потом с «Мастером и Маргаритой» пытался «запуститься» Элем Климов, но не получилось. В 1990-е развернулся многострадальный проект Юрия Кары, который вышел на экраны через полтора десятка лет после того, как его сняли. Кино, к сожалению, очень быстро устаревает технически и эстетически, поэтому сенсацией экранизация Кары не стала. Кроме того, этот шестичасовой фильм «ужали» до двух часов, и вторая часть романа оказалась скомкана, получился неудачный комикс.

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Да и, честно сказать, Виктор Раков с Анастасией Вертинской не очень монтируются как Мастер и Маргарита. Она уже была в возрасте, он не очень подходил внешне. И, наконец, в 2005 году многосерийную версию романа представил Владимир Бортко, на мой взгляд, она получилась очень точная.

Жаль, что у Бортко роль Воланда не исполнил Александр Трофимов, который играл Гоголя в «Мертвых душах» и кардинала Ришелье в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах». Режиссер после колебаний все-таки выбрал Басилашвили, хотя Олег Валерианович для этой роли был уже староват. Что касается нового фильма по «Мастеру и Маргарите», меня в принципе настораживает идея множественных попыток экранизировать одно и то же произведение.

Заграница не помогла

Первые экранные воплощения булгаковского шедевра принадлежат иностранцам. В 1972 году польский режиссер Анджей Вайда снял фильм «Пилат и другие», использовав некоторые мотивы романа. В том же году Александр Петрович снял итало-югославский фильм «Мастер и Маргарита». После выхода картины на экраны режиссер подвергся гонениям в социалистической Югославии, а фильм требовали запретить.

В 1990 году свою — четырехсерийную — версию романа представил снова польский режиссер, Мацей Войтышко. На родине кинематографистов фильм понравился, на родине Михаила Булгакова его даже не заметили.

«Нехорошее» кино

В СССР экранизации «Мастера и Маргариты» преследовало проклятье, якобы наложенное Еленой Шиловской, вдовой писателя, которая пришла к режиссеру Владимиру Наумову... во сне. В 1986 году режиссер задумал снять «Мастера и Маргариту». Одновременно с этой идеей выступил его коллега Элем Климов, и Наумов переживал.

Однажды ночью у него раздался звонок в дверь. Режиссер подскочил с кровати, больно ударил ногу. На пороге стояла жена писателя, которая была мертва к тому времени уже более 18 лет, и сказала: «Не волнуйтесь! Картина сниматься не будет». Вскоре стало известно, что Климову запретили снимать.

Понтий Пилат: на латыни

Прокуратора Иудеи Понтия Пилата в версии 2024 года сыграл датский актер Клас Банг, знакомый зрителю по сериалу «Дракула» и фильму «Квадрат». Причем его текст был целиком на латыни.

У Юрия Кары и у Владимира Бортко с этой ролью блестяще справились народные артисты СССР Михаил Ульянов и Кирилл Лавров — причем на чисто русском языке.

Мастер: влюблен в реальной жизни

Мастер — человек «нервического» типа лет 38, с острыми чертами лица и тревожным взглядом. В экранизации Кары этого героя сыграл актер «Ленкома» Виктор Раков, в новейшей версии — Евгений Цыганов. Авторам фильма было важно, чтобы между персонажами на экране была «химия» — эмоциональная близость.

Юлии и Евгению, которые влюблены друг в друга и женаты уже почти пять лет, нетрудно было сыграть глубокие чувства на камеру.

Маргарита: искали 9 месяцев

Булгаковская Маргарита «была красива и умна…», и один глаз у нее слегка косил. Волшебный крем Азазелло омолаживает героиню, убирая «сеточку» под глазами и морщинку между бровей, то есть героиня — уже зрелая женщина. В этот образ замечательно вписываются и Анна Ковальчук (она была Маргаритой у Бортко), и Юлия Снигирь. Обе красивые, талантливые и умеют делать загадочный взгляд. Кастинг проводился тщательно — целых 9 месяцев. Снигирь признается: «Я не смела мечтать о роли Маргариты, даже когда мне впервые прислали сценарий. Такая роль должна прийти сама, ее не нужно хотеть».

Иешуа Га-Ноцри: не по канонам

Иисуса Христа — Иешуа Га-Ноцри — играет молодой актер Аарон Водовоз. Иешуа у Булгакова — не совсем Христос: в момент приговора ему было 27 лет, а не 33, как Христу, есть и другие расхождения с каноническим образом. В фильме Владимира Бортко Иешуа играет Сергей Безруков.

Обаятельная вампирша

У вампирши из свиты Воланда, Геллы, рыжие волосы и зеленые «горящие», «фосфорические» глаза. И «безукоризненное» телосложение. В картине Юрия Кары с этой ролью замечательно справилась Александра Захарова, у Бортко — Татьяна Ю. В новом фильме Геллу играет молодая актриса Полина Ауг. Бледная кожа, большие глаза делают образ невероятно притягательным.

Кот Бегемот: мейн-кун Кеша

В фильме Юрия Кары от животного в роли кота отказались, заменив его «котообразным толстяком». Роль исполняет Виктор Павлов: грим делает его похожим на Кота Базилио из «Приключений Буратино». У Бортко в костюм ростовой куклы кота одевается миниатюрный актер Вано Миранян, а говорит Бегемот голосом Александра Баширова. Критики единогласно признают тандем Миранян — Баширов наиболее удачным. В новом фильме Бегемот — создание компьютерной анимации. Для образца были взяты несколько котиков породы мейн-кун, одного из них звали Кеша. Озвучивает Бегемота Юрий Борисов.

Воланд: с немецким акцентом

В новой картине роль князя тьмы исполняет немецкий актер Август Диль, известный нам по фильму Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». У Юрия Кары Воланда играет Валентин Гафт, у Владимира Бортко — Олег Басилашвили. Однако Диль, 1976 года рождения, по возрасту самый подходящий. Ведь булгаковский герой «лет сорока с лишним». В кадре актер играл в основном на родном немецком языке, но впоследствии сам лично озвучил свои сцены по-русски.

Коровьев и Азазелло: не попали в образ

Коровьев в новом прочтении — Юрий Колокольников. Артист двухметрового роста и богатырского сложения. Однако в романе герой субтильный человек, «в плечах узок, худ неимоверно». У Кары Фагота играет Александр Филиппенко. У Бортко — Александр Абдулов.

Именно он пока считается самым точным попаданием в типаж. Не очень похож на «оригинал» и Алексей Розин, играющий в новом фильме Азазелло. У булгаковского демона огненно-рыжие волосы, маленький рост и необыкновенно широкие плечи.

ЦИТАТА

Евгений Цыганов, исполнитель роли Мастера: