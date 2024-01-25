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Дали волю чувствам: какими оказались главные персонажи нового фильма по роману «Мастер и Маргарита»

25 января в кинотеатрах стартовал показ во многом долгожданной картины по мотивам легендарного романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». «Вечерняя Москва» вместе с киноведом Александром Шпагиным разузнала, какой будет экранизация и чем удивит зрителей.

Какими оказались главные персонажи нового фильма по роману «Мастер и Маргарита»
© Вечерняя Москва

— Произведения Булгакова очень обаятельны — они подталкивают художников на творчество, доосмысление и переосмысление. Кстати, первыми, кто их экранизировал, стали поляки. В 1988 году вышел сериал, но он оказался настолько слабым, что его никто и не заметил. Потом с «Мастером и Маргаритой» пытался «запуститься» Элем Климов, но не получилось. В 1990-е развернулся многострадальный проект Юрия Кары, который вышел на экраны через полтора десятка лет после того, как его сняли. Кино, к сожалению, очень быстро устаревает технически и эстетически, поэтому сенсацией экранизация Кары не стала. Кроме того, этот шестичасовой фильм «ужали» до двух часов, и вторая часть романа оказалась скомкана, получился неудачный комикс.

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Да и, честно сказать, Виктор Раков с Анастасией Вертинской не очень монтируются как Мастер и Маргарита. Она уже была в возрасте, он не очень подходил внешне. И, наконец, в 2005 году многосерийную версию романа представил Владимир Бортко, на мой взгляд, она получилась очень точная.

Жаль, что у Бортко роль Воланда не исполнил Александр Трофимов, который играл Гоголя в «Мертвых душах» и кардинала Ришелье в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах». Режиссер после колебаний все-таки выбрал Басилашвили, хотя Олег Валерианович для этой роли был уже староват. Что касается нового фильма по «Мастеру и Маргарите», меня в принципе настораживает идея множественных попыток экранизировать одно и то же произведение.

Заграница не помогла

Первые экранные воплощения булгаковского шедевра принадлежат иностранцам. В 1972 году польский режиссер Анджей Вайда снял фильм «Пилат и другие», использовав некоторые мотивы романа. В том же году Александр Петрович снял итало-югославский фильм «Мастер и Маргарита». После выхода картины на экраны режиссер подвергся гонениям в социалистической Югославии, а фильм требовали запретить.

В 1990 году свою — четырехсерийную — версию романа представил снова польский режиссер, Мацей Войтышко. На родине кинематографистов фильм понравился, на родине Михаила Булгакова его даже не заметили.

«Нехорошее» кино

В СССР экранизации «Мастера и Маргариты» преследовало проклятье, якобы наложенное Еленой Шиловской, вдовой писателя, которая пришла к режиссеру Владимиру Наумову... во сне. В 1986 году режиссер задумал снять «Мастера и Маргариту». Одновременно с этой идеей выступил его коллега Элем Климов, и Наумов переживал.

Однажды ночью у него раздался звонок в дверь. Режиссер подскочил с кровати, больно ударил ногу. На пороге стояла жена писателя, которая была мертва к тому времени уже более 18 лет, и сказала: «Не волнуйтесь! Картина сниматься не будет». Вскоре стало известно, что Климову запретили снимать.

Понтий Пилат: на латыни

Прокуратора Иудеи Понтия Пилата в версии 2024 года сыграл датский актер Клас Банг, знакомый зрителю по сериалу «Дракула» и фильму «Квадрат». Причем его текст был целиком на латыни.

У Юрия Кары и у Владимира Бортко с этой ролью блестяще справились народные артисты СССР Михаил Ульянов и Кирилл Лавров — причем на чисто русском языке.

Мастер: влюблен в реальной жизни

Мастер — человек «нервического» типа лет 38, с острыми чертами лица и тревожным взглядом. В экранизации Кары этого героя сыграл актер «Ленкома» Виктор Раков, в новейшей версии — Евгений Цыганов. Авторам фильма было важно, чтобы между персонажами на экране была «химия» — эмоциональная близость.

Юлии и Евгению, которые влюблены друг в друга и женаты уже почти пять лет, нетрудно было сыграть глубокие чувства на камеру.

Маргарита: искали 9 месяцев

Булгаковская Маргарита «была красива и умна…», и один глаз у нее слегка косил. Волшебный крем Азазелло омолаживает героиню, убирая «сеточку» под глазами и морщинку между бровей, то есть героиня — уже зрелая женщина. В этот образ замечательно вписываются и Анна Ковальчук (она была Маргаритой у Бортко), и Юлия Снигирь. Обе красивые, талантливые и умеют делать загадочный взгляд. Кастинг проводился тщательно — целых 9 месяцев. Снигирь признается: «Я не смела мечтать о роли Маргариты, даже когда мне впервые прислали сценарий. Такая роль должна прийти сама, ее не нужно хотеть».

Иешуа Га-Ноцри: не по канонам

Иисуса Христа — Иешуа Га-Ноцри — играет молодой актер Аарон Водовоз. Иешуа у Булгакова — не совсем Христос: в момент приговора ему было 27 лет, а не 33, как Христу, есть и другие расхождения с каноническим образом. В фильме Владимира Бортко Иешуа играет Сергей Безруков.

Обаятельная вампирша

У вампирши из свиты Воланда, Геллы, рыжие волосы и зеленые «горящие», «фосфорические» глаза. И «безукоризненное» телосложение. В картине Юрия Кары с этой ролью замечательно справилась Александра Захарова, у Бортко — Татьяна Ю. В новом фильме Геллу играет молодая актриса Полина Ауг. Бледная кожа, большие глаза делают образ невероятно притягательным.

Кот Бегемот: мейн-кун Кеша

В фильме Юрия Кары от животного в роли кота отказались, заменив его «котообразным толстяком». Роль исполняет Виктор Павлов: грим делает его похожим на Кота Базилио из «Приключений Буратино». У Бортко в костюм ростовой куклы кота одевается миниатюрный актер Вано Миранян, а говорит Бегемот голосом Александра Баширова. Критики единогласно признают тандем Миранян — Баширов наиболее удачным. В новом фильме Бегемот — создание компьютерной анимации. Для образца были взяты несколько котиков породы мейн-кун, одного из них звали Кеша. Озвучивает Бегемота Юрий Борисов.

Воланд: с немецким акцентом

В новой картине роль князя тьмы исполняет немецкий актер Август Диль, известный нам по фильму Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». У Юрия Кары Воланда играет Валентин Гафт, у Владимира Бортко — Олег Басилашвили. Однако Диль, 1976 года рождения, по возрасту самый подходящий. Ведь булгаковский герой «лет сорока с лишним». В кадре актер играл в основном на родном немецком языке, но впоследствии сам лично озвучил свои сцены по-русски.

Коровьев и Азазелло: не попали в образ

Коровьев в новом прочтении — Юрий Колокольников. Артист двухметрового роста и богатырского сложения. Однако в романе герой субтильный человек, «в плечах узок, худ неимоверно». У Кары Фагота играет Александр Филиппенко. У Бортко — Александр Абдулов.

Именно он пока считается самым точным попаданием в типаж. Не очень похож на «оригинал» и Алексей Розин, играющий в новом фильме Азазелло. У булгаковского демона огненно-рыжие волосы, маленький рост и необыкновенно широкие плечи.

ЦИТАТА

Евгений Цыганов, исполнитель роли Мастера:

— Я готовился к съемкам в другом проекте, но он не состоялся, и в это время мне предложили сыграть Мастера. Я знал, что на роль Маргариты уже утверждена моя жена, и увидел в этом тоже определенный знак. Наш фильм — это не прямая экранизация, а фантазия на тему обстоятельств, в которых этот роман рождался.

Актеры
Приключения Буратино
Бесславные ублюдки
Дракула
Квадрат
Понтий Пилат
Елена Шиловская
Полина Ауг
Алексей Розин
Элем Климов
Виктор Павлов
Анна Ковальчук
Анастасия Вертинская
Владимир Наумов
Кирилл Лавров
Вано Миранян
Александр Баширов
Александр Шпагин
Александр Трофимов
Михаил Ульянов
Олег Басилашвили
Александра Захарова
Виктор Раков
Владимир Бортко
Валентин Гафт
Юлия Снигирь
Евгений Цыганов
Александр Филиппенко
Юрий Борисов
Юрий Колокольников
Квентин Тарантино
Михаил Булгаков
Иисус Христос