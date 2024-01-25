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Раскрыт размер гонорара актера Александра Петрова

Раскрыт размер гонорара российского актера Александра Петрова. Об этом сообщает 76.ru.

Раскрыт размер гонорара Александра Петрова
© lenta.ru

По данным издания, год назад артисту платили полмиллиона рублей за смену, а сейчас он получает от 500 до 700 тысяч рублей за один съемочный день. Помимо работы в кино, Петров также состоит в труппе театра имени Ермоловой в Москве.

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Актер участвует в постановке под названием «Петя и волк». По словам источника, он получает до 100 тысяч рублей за выход на сцену.

Еще одним источником заработка Петрова является реклама. За последние несколько лет артист заключил рекламные контракты с крупными брендами.

Ранее «Рамблер» писал о том, что в «Человеке-пауке 4» появится Винсент Д'Онофрио в роли Кингпина — инсайдер.

Актеры
Петя и волк
ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
Винсент Д'онофрио
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