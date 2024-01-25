Умер советский актер Вяйно Уйбо

24 января ушел из жизни советский и эстонский актер театра и кино, режиссер и театральный деятель Вяйно Уйбо.

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Уйбо родился в 1942 году. В 1970-м окончил актерский факультет Таллинской государственной консерватории. С 1970-го - актер вильяндийского театра "Угала" и тартуского театра "Ванемуйне". В 1998-2001-м возглавлял Курессаареский городской театр.

Экранный дебют - Яан в историко-революционном фильме-экранизации 1970 года "Берег ветров" - о восстановлении советской власти в Эстонии. Сыграл главную роль, Хейки, в фантастическом военном фильме-притче "Маленький реквием для губной гармошки", Сильвера в драме "Время жить, время любить", Августа Корка в историко-биографической ленте с Каюровым и Говорухиным "Маршал революции".

В 1989-м с семьей уехал в Швецию, в 1992-м вернулся на родину.

В 1993-1998 годах был мэром города Элва. Сын - певец Тоомас Уйбо.