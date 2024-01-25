Том Холландер по ошибке получил деньги Тома Холланда за «Мстителей»

Звезда сериала «Белый лотос» Том Холландер признался, что он приятно удивился, когда ему пришло уведомление о поступлении семизначной суммы на счет. Однако бонус предназначался для его 27-летнего коллеги Тома Холланда. По словам актера, это уже не первый раз, когда их путают.