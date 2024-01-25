Том Холландер по ошибке получил деньги Тома Холланда за «Мстителей»
Звезда сериала «Белый лотос» Том Холландер признался, что он приятно удивился, когда ему пришло уведомление о поступлении семизначной суммы на счет. Однако бонус предназначался для его 27-летнего коллеги Тома Холланда. По словам актера, это уже не первый раз, когда их путают.
Звезды состоят в одном актерском агентстве талантов. Так, недавно компания написала на почту артиста «Белого лотоса» о переводе первого бонуса за кассовые сборы фильма «Мстители», сообщает Variety.
«Это была ошеломляющая сумма денег. Причем мне пришла даже не зарплата, а всего первый кассовый бонус. Если честно, это самые большие деньги, которые я когда-либо видел», — прокомментировал инцидент Холландер.
Сейчас актер ездит с пресс-турами в поддержку своей роли Трумэна Капоте в грядущей драматической антологии Райана Мерфи «Вражда: Капоте против лебедей»