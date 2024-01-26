Юлия Пересильд получила спецприз на премии "Золотой Орел"

ХХII Торжественная Церемония вручения премии "Золотой орел" проходит сегодня в Первом павильоне киноконцерна "Мосфильм". В первой части церемонии вручены специальные призы. Одну из наград получила актриса Юлия Пересильд - как первая в мире актриса-космонавт. Напомним, что фильм "Вызов", где она снималась, представлен на премии в пяти номинациях.

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Юлия Пересильд, получая "Орла", поблагодарила своего "космического брата" Клима Шипенко, экипаж корабля, съемочную группу "Вызова" и своего мужчину и мужа-актера Михаила Тройника, который "возвращает ее на землю".

Юля очень нежно отозвалась о тех, кто помогал ей в космосе. "Я себя чувствовала одуванчиком", - сказала она.

Также актриса сказала спасибо всей космической отрасли, а коллегам по кино пожелала: