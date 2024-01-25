Психолог раскрыла главный секрет успеха Александра Петрова
Актер феноменально популярен в России.
Российский актер Александр Петров появляется на экранах чаще других своих коллег. Сегодня артист отмечает 35-летие: за эти годы его фильмография достигла невероятных масштабов. К слову, он и в Голливуде успел засветиться. Несмотря на это, находится немало людей, со скепсисом относящихся к творчеству звезды. В чем же феномен успеха Петрова, ответила психолог Инна Мирная в разговоре с изданием «Страсти».
В детстве Александр рос в семье, далекой от творчества. Занимался футболом и планировал строить спортивную карьеру. Целям Петрова помешала травма, из-за которой пришлось оставить футбол. При этом, он сохранил целеустремленность и желание добиться успеха. Психолог считает, что именно благодаря спортивной закалке у будущей звезды появился внутренний стержень.
Мирная описала актера, как человека, производящего впечатление «своего парня», порой вспыльчивого, но не лишенного способности совершать поступки. Такой ореол возникает из-за обычной внешности и юности в тяжелые 90-е. Она отметила, что благодаря спорту у него присутствует нацеленность на успех: пройдя через испытания, он только закаляет характер и упорство.
Сам Петров в одном из интервью признался, что верит в судьбу и считает себя фаталистом. Актер уверен, что все, что происходит в жизни — не просто так.
«У Александра Петрова прослеживается здоровый нарциссизм. Люди с таким психотипом склонны бороться за свои права и преувеличивать собственную значимость. Недаром Петров замахнулся на Голливуд и 'Оскар»: он ставит перед собой цель и достигает ее любыми способами", — объяснила Инна.
Психолог уточнила, что люди с таким типом личности требовательны не только к себе, но и к окружающим. Александр же часто устраивает «сцены» на съемочной площадке, делая замечания коллегам, ради идеального результата. Мирная подчеркнула, что такому человеку всегда будет мало того, что он уже достиг. Такие люди движутся только вперед.