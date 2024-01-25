Психолог раскрыла главный секрет успеха Александра Петрова

Актер феноменально популярен в России.

© WomanHit

Российский актер Александр Петров появляется на экранах чаще других своих коллег. Сегодня артист отмечает 35-летие: за эти годы его фильмография достигла невероятных масштабов. К слову, он и в Голливуде успел засветиться. Несмотря на это, находится немало людей, со скепсисом относящихся к творчеству звезды. В чем же феномен успеха Петрова, ответила психолог Инна Мирная в разговоре с изданием «Страсти».

В детстве Александр рос в семье, далекой от творчества. Занимался футболом и планировал строить спортивную карьеру. Целям Петрова помешала травма, из-за которой пришлось оставить футбол. При этом, он сохранил целеустремленность и желание добиться успеха. Психолог считает, что именно благодаря спортивной закалке у будущей звезды появился внутренний стержень.

Мирная описала актера, как человека, производящего впечатление «своего парня», порой вспыльчивого, но не лишенного способности совершать поступки. Такой ореол возникает из-за обычной внешности и юности в тяжелые 90-е. Она отметила, что благодаря спорту у него присутствует нацеленность на успех: пройдя через испытания, он только закаляет характер и упорство.

Сам Петров в одном из интервью признался, что верит в судьбу и считает себя фаталистом. Актер уверен, что все, что происходит в жизни — не просто так.

«У Александра Петрова прослеживается здоровый нарциссизм. Люди с таким психотипом склонны бороться за свои права и преувеличивать собственную значимость. Недаром Петров замахнулся на Голливуд и 'Оскар»: он ставит перед собой цель и достигает ее любыми способами", — объяснила Инна.