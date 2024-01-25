Стало известно, сколько зарабатывает Александр Петров

Портал 76.ru со ссылкой на источник сообщает, что звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров зарабатывает за один съемочный день от 500 до 700 тысяч рублей. Кроме того, по информации портала, актер состоит в труппе московского театра имени Ермоловой, где за выход на сцену получает до 100 тысяч рублей.

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Как пишет 76.ru, у Петрова есть еще один источник дохода — реклама. По сведениям портала, за последние годы актер заключил контракты с известными брендами, среди которых «МегаФон», Martini и Альфа-Банк.

Ранее актер Александр Петров женился. Его избранницей стала девушка по имени Виктория, с которой он случайно познакомился на улице. Петров рассказал о свадьбе в социальных сетях, опубликовав фотографии из ЗАГСа в Барвихе. По признанию актера, о его браке не знали даже близкие.

В 2023 году на экраны вышел фильм Романа Полански «Дворец», в котором Александр Петров сыграл вместе с Микки Рурком. Впервые картина была показана во внеконкурсной секции Венецианского кинофестиваля. Российский актер сообщил, что эта работа стала его первой премьерой на большом международном кинофестивале.