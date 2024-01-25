Актриса Дана Абызова заявила, что артист должен быть циничным
Завершились съемки новой комедии «Папаши» для телеканала НТВ. Главную роль — директора детского дома — в четырехсерийном фильме играет Дана Абызова. «Вечерняя Москва» пообщалась с актрисой.
— Дана, ты живешь в Санкт-Петербурге. А что сейчас делаешь в Москве?
— Я здесь благодаря совершенно новому увлечению, которое приносит мне колоссальное удовольствие. Я продюсирую тренинги преподавателя по актерскому мастерству Виталийса Семеновса. Начав заниматься этим делом, я почувствовала вдруг, что мой интерес к профессии возобновился. Он у меня какое-то время немного стагнировал, и вот благодаря тренингам, когда я стала разбирать свои роли с профессионалом, осознала, что это действительно интересная профессия.
— Скажи, пожалуйста, а как ты поняла, что у тебя начался некий ступор в профессии?
— В какой-то момент я поняла, что каждый день для меня «день сурка» (повторяются одни и те же события. — «ВМ»). У меня было несколько одинаковых проектов одновременно. И в этом темпе не оставалось времени для анализа и творчества.
— Сцепочки, которые появляются между актерами во время исполнения сцены, — они должны быть и в жизни?
— Круто, когда партнер видит, слышит тебя, чувствует, ориентируется. Хороший актер для меня — неравнодушный к профессии, развивающийся. Не тот, который говорит: «Я уже достиг высот, мне все равно. Зачем мне тренинги, если я каждый день снимаюсь».
— По принципу «мастера не тренируются»?
— Да. Но прекрасно, когда человек готов всегда учиться.
— Ты родилась в Латвии. Но я бы не сказал, что ты похожа на латышку. Простая русская девочка.
— Ну я обрусела (улыбается).
— А внутри у тебя ощущение какое?
— Я в России живу большую часть своей жизни. Последний раз была в Риге пять лет назад. Но, приезжая в Латвию, чувствую, что я все-таки за границей, не дома.
— А не хочешь насовсем переехать в Москву?
— Очень хочу!
— Правда, что ты почти все трюки в фильмах делаешь сама?
— Правда. Кроме тех, которые могут угрожать срывом съемочного процесса. Но, конечно, лучше, чтобы это делал каскадер.
— Расскажи, пожалуйста, почему ты ушла из Академического малого драматического театра (АМДТ).
— Когда я ушла из театра, у меня не было ни запланированных съемок, ничего. Я просто понимала, что в театре я больше работать не хочу. Все тот же «день сурка». Конечно, в театре было суперинтересно. Лев Абрамович Додин — великий режиссер. За ним каждое слово можно записывать.
Но в театре есть поколение старше моего. Смотрю на этих людей и понимаю, что я так не хочу. Если откровенно, то эти люди всю жизнь отдали театру. У них, кроме театра, практически ничего нет. И вот за эту небольшую зарплату они там служат. Поняла, что люблю свои возможности больше, чем театр. Я не готова положить свою жизнь, работая за копейки.
— А как же сами спектакли? Игра на сцене ведь помогает актеру развиваться.
— Конечно. Во время репетиций ты что-то пробуешь, выходишь из зоны комфорта, растешь. Это очень классное исследование себя и себя в профессии. Больше всего на свете люблю работать, я трудоголик. Но служить в театре не готова.
— Это амбиции Даны Абызовой говорят?
— Нет-нет. Не думаю, что это амбиции: «Вот я сейчас уйду, и потом у меня будут роли в кино». Я совершенно об этом не думаю. Но у меня есть амбиции жить своей жизнью на полную катушку. Пробовать то, что я хочу, сниматься, когда я хочу. Не быть зависимой от графика театра.
— Какие еще чувства присущи именно тебе?
— Наверное, со стороны виднее. Я часто, например, говорю то, что думаю, в те моменты, когда можно промолчать. Но это в основном с близкими людьми. Для меня вообще семья — это максимально уязвимое место.
— Ты сентиментальна? Можешь всплакнуть?
— Нет, я вообще несентиментальный человек. Чтобы у меня слеза пошла, это надо очень постараться. Коллеги все время говорят, что я очень циничный человек. Но у нас такая профессия. По-другому невозможно, иначе можно сойти с ума.
— Ты хочешь сыграть отрицательного героя? Сама предлагала «возьмите меня на роль, сделайте такой-то»?
— Нет, не предлагала. Здесь не совсем так работает. Надо не предлагать, а, скорее, показывать.
— А как ты это покажешь, если постоянно играешь милых героинь?
— Я могу в соцсетях выбрать какой-то монолог и записать его в совершенно новом качестве. И предложить (улыбается).
— С наступившим тебя новым годом, счастья и успехов!
— Спасибо! И вашей газете процветания!
СЮЖЕТ
Саня Балабин, Константин Кулыгин, Иван Соболев, Сергей Сотников и Макар Климов приезжают в городок Старолесск. Они должны выяснить, кто из них отец 11-летнего детдомовца Пашки, который писал им письма. Как побочный продукт расследования — спасение детского дома от рейдерского захвата.
ДОСЬЕ
Дана Абызова родилась 12 мая 1989 года в Риге (Латвийская ССР). Училась в Школе-студии МХАТ на курсе Константина Райкина. Окончила Академию театрального искусства в Санкт-Петербурге.
В 2012 году ее приняли в Академический малый драматический театр. Дебют Даны в кино — сериал Тиграна Кеосаяна «Море. Горы. Керамзит» (2013).
Ушла, сыграв 21 роль
Сразу после окончания института Дану Абызову приняли в АМДТ Театр Европы под руководством Льва Додина. За пять лет работы в нем она сыграла 21 роль. Актриса счастлива, что такой опыт был в ее жизни, несмотря на то что уже семь лет назад ушла из АМДТ.
Увлекается триатлоном
Впервые Дана услышала слово «триатлон» (муљ тиспортивная гонка, объединяющая плавание, велоспорт и бег. — «ВМ») случайно на улице. Заинтересовалась, посмотрела документаљный фиљм про чемпионат мира по этому виду спорта.
И почувствовала, что хочет заниматься триатлоном. Через нескољ ко дней наняла тренера и начала подготовку к первому старту на Кипре, получив лицензию.
Сын помог пережить утрату
Сына Даны Абызовой зовут Федор. Ему два года. По словам актрисы, он появился на свет в самый трудный момент ее жизни — когда она потеряла маму, которая болела онкологией. Этот удар ребенок своим рождением затмил абсолютным счастьем.
Как говорит сама Абызова: «Материнство — это совершенно новые мерности, мир становится совсем другим — полным любви, принятия, сострадания, преданности, доверия. Мир расцветает».
Следит за модой
Мама очень повлияла на Дану в плане стиля. Она была успешным стилистом, окончила институт по этой профессии с красным дипломом. Мама актрисы успела многому научить дочь. В память о ней Абызова следит за модой: для нее важно выглядеть стильно и актуально.
Активный отдых
Раньше Дана уверенно говорила, что больше всего любит зиму. Актрисе нравятся баня, лыжи, сноуборд. Сейчас же Абызова поняла, что ей по душе любое время года.
Летом она обожает вейксерфинг (катание на доске для серфинга за катером-буксировщиком. — «ВМ»). Дана признается, что это занятие помогает ей снимать стресс: «Один прокат — и голова свежа, душа спокойна».