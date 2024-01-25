Актриса Дана Абызова заявила, что артист должен быть циничным

Завершились съемки новой комедии «Папаши» для телеканала НТВ. Главную роль — директора детского дома — в четырехсерийном фильме играет Дана Абызова. «Вечерняя Москва» пообщалась с актрисой.

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— Дана, ты живешь в Санкт-Петербурге. А что сейчас делаешь в Москве?

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— Я здесь благодаря совершенно новому увлечению, которое приносит мне колоссальное удовольствие. Я продюсирую тренинги преподавателя по актерскому мастерству Виталийса Семеновса. Начав заниматься этим делом, я почувствовала вдруг, что мой интерес к профессии возобновился. Он у меня какое-то время немного стагнировал, и вот благодаря тренингам, когда я стала разбирать свои роли с профессионалом, осознала, что это действительно интересная профессия.

— Скажи, пожалуйста, а как ты поняла, что у тебя начался некий ступор в профессии?

— В какой-то момент я поняла, что каждый день для меня «день сурка» (повторяются одни и те же события. — «ВМ»). У меня было несколько одинаковых проектов одновременно. И в этом темпе не оставалось времени для анализа и творчества.

— Сцепочки, которые появляются между актерами во время исполнения сцены, — они должны быть и в жизни?

— Круто, когда партнер видит, слышит тебя, чувствует, ориентируется. Хороший актер для меня — неравнодушный к профессии, развивающийся. Не тот, который говорит: «Я уже достиг высот, мне все равно. Зачем мне тренинги, если я каждый день снимаюсь».

— По принципу «мастера не тренируются»?

— Да. Но прекрасно, когда человек готов всегда учиться.

— Ты родилась в Латвии. Но я бы не сказал, что ты похожа на латышку. Простая русская девочка.

— Ну я обрусела (улыбается).

— А внутри у тебя ощущение какое?

— Я в России живу большую часть своей жизни. Последний раз была в Риге пять лет назад. Но, приезжая в Латвию, чувствую, что я все-таки за границей, не дома.

— А не хочешь насовсем переехать в Москву?

— Очень хочу!

— Правда, что ты почти все трюки в фильмах делаешь сама?

— Правда. Кроме тех, которые могут угрожать срывом съемочного процесса. Но, конечно, лучше, чтобы это делал каскадер.

— Расскажи, пожалуйста, почему ты ушла из Академического малого драматического театра (АМДТ).

— Когда я ушла из театра, у меня не было ни запланированных съемок, ничего. Я просто понимала, что в театре я больше работать не хочу. Все тот же «день сурка». Конечно, в театре было суперинтересно. Лев Абрамович Додин — великий режиссер. За ним каждое слово можно записывать.

Но в театре есть поколение старше моего. Смотрю на этих людей и понимаю, что я так не хочу. Если откровенно, то эти люди всю жизнь отдали театру. У них, кроме театра, практически ничего нет. И вот за эту небольшую зарплату они там служат. Поняла, что люблю свои возможности больше, чем театр. Я не готова положить свою жизнь, работая за копейки.

— А как же сами спектакли? Игра на сцене ведь помогает актеру развиваться.

— Конечно. Во время репетиций ты что-то пробуешь, выходишь из зоны комфорта, растешь. Это очень классное исследование себя и себя в профессии. Больше всего на свете люблю работать, я трудоголик. Но служить в театре не готова.

— Это амбиции Даны Абызовой говорят?

— Нет-нет. Не думаю, что это амбиции: «Вот я сейчас уйду, и потом у меня будут роли в кино». Я совершенно об этом не думаю. Но у меня есть амбиции жить своей жизнью на полную катушку. Пробовать то, что я хочу, сниматься, когда я хочу. Не быть зависимой от графика театра.

— Какие еще чувства присущи именно тебе?

— Наверное, со стороны виднее. Я часто, например, говорю то, что думаю, в те моменты, когда можно промолчать. Но это в основном с близкими людьми. Для меня вообще семья — это максимально уязвимое место.

— Ты сентиментальна? Можешь всплакнуть?

— Нет, я вообще несентиментальный человек. Чтобы у меня слеза пошла, это надо очень постараться. Коллеги все время говорят, что я очень циничный человек. Но у нас такая профессия. По-другому невозможно, иначе можно сойти с ума.

— Ты хочешь сыграть отрицательного героя? Сама предлагала «возьмите меня на роль, сделайте такой-то»?

— Нет, не предлагала. Здесь не совсем так работает. Надо не предлагать, а, скорее, показывать.

— А как ты это покажешь, если постоянно играешь милых героинь?

— Я могу в соцсетях выбрать какой-то монолог и записать его в совершенно новом качестве. И предложить (улыбается).

— С наступившим тебя новым годом, счастья и успехов!

— Спасибо! И вашей газете процветания!

СЮЖЕТ

Саня Балабин, Константин Кулыгин, Иван Соболев, Сергей Сотников и Макар Климов приезжают в городок Старолесск. Они должны выяснить, кто из них отец 11-летнего детдомовца Пашки, который писал им письма. Как побочный продукт расследования — спасение детского дома от рейдерского захвата.

ДОСЬЕ

Дана Абызова родилась 12 мая 1989 года в Риге (Латвийская ССР). Училась в Школе-студии МХАТ на курсе Константина Райкина. Окончила Академию театрального искусства в Санкт-Петербурге.

В 2012 году ее приняли в Академический малый драматический театр. Дебют Даны в кино — сериал Тиграна Кеосаяна «Море. Горы. Керамзит» (2013).

Ушла, сыграв 21 роль

Сразу после окончания института Дану Абызову приняли в АМДТ Театр Европы под руководством Льва Додина. За пять лет работы в нем она сыграла 21 роль. Актриса счастлива, что такой опыт был в ее жизни, несмотря на то что уже семь лет назад ушла из АМДТ.

Увлекается триатлоном

Впервые Дана услышала слово «триатлон» (муљ тиспортивная гонка, объединяющая плавание, велоспорт и бег. — «ВМ») случайно на улице. Заинтересовалась, посмотрела документаљный фиљм про чемпионат мира по этому виду спорта.

И почувствовала, что хочет заниматься триатлоном. Через нескољ ко дней наняла тренера и начала подготовку к первому старту на Кипре, получив лицензию.

Сын помог пережить утрату

Сына Даны Абызовой зовут Федор. Ему два года. По словам актрисы, он появился на свет в самый трудный момент ее жизни — когда она потеряла маму, которая болела онкологией. Этот удар ребенок своим рождением затмил абсолютным счастьем.

Как говорит сама Абызова: «Материнство — это совершенно новые мерности, мир становится совсем другим — полным любви, принятия, сострадания, преданности, доверия. Мир расцветает».

Следит за модой

Мама очень повлияла на Дану в плане стиля. Она была успешным стилистом, окончила институт по этой профессии с красным дипломом. Мама актрисы успела многому научить дочь. В память о ней Абызова следит за модой: для нее важно выглядеть стильно и актуально.

Активный отдых

Раньше Дана уверенно говорила, что больше всего любит зиму. Актрисе нравятся баня, лыжи, сноуборд. Сейчас же Абызова поняла, что ей по душе любое время года.