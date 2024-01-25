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МИД Украины раскритиковал HBO за съемки Биковича в «Белом лотосе»

Министерство иностранных дел Украины выступило с критикой американской телекомпании HBO за привлечение сербского и российского актера Милоша Биковича к съемкам в третьем сезоне сериала «Белый лотос», пишет ТАСС.

МИД Украины раскритиковал HBO за съемки Биковича в «Белом лотосе»
© Nsn

Украинское внешнеполитическое ведомство заявило, что Бикович поддерживает Россию. В Киеве выразили недоумение, что HBO приняло решение работать с актером.

В начале января стало известно, что Бикович исполнит роль тренера по йоге из России в третьем сезоне «Белого лотоса». Режиссером выступил Майк Уайт.

Ранее Милош Бикович намекнул, что у него появился ребенок, напоминает «Радиоточка НСН».

Актеры
Майк Уайт
Милош Бикович