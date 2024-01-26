«Его прям трясло». Тактаров рассказал, какой голливудский актер ему завидовал

«Я получил какую-то известность, чтобы попасть в низкобюджетные фильмы. А вот чтобы попасть в высокобюджетные, пришлось учиться. Я считаю, что опередил всех в своей школе. У нас была студия номер один и номер два. Студия номер один – для молодых красавцев и красавиц. Это блондинки и парни с итальянской внешностью. Там прогремел Джеймс Франко.



А я был в студии номер два. Туда отсылали всех горбатых, стареньких и хромых – не американцев. Но я сделал какое-то движение, что все завидовали, включая того же Джеймса. Почему знаю? У нас пиар-агент была одна и та же. Я разговор его слышал с ней. Его прям бедного трясло от моих успехов. Я тогда как-то резко начал – фильм с Робертом Де Ниро. Раньше в актёрской среде это было что-то», — сказал Тактаров в ток-шоу «Мой герой» на ТВЦ.