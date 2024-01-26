«Это зависть. Они тоже хотят, но боятся», — забравшая детей от Прилучного Муцениеце сделала заявление
Актриса Агата Муцениеце часто фигурирует в новостных источниках. Обычно это происходит из-за семейных распрей звезды с бывшим мужем Павлом Прилучным, о котором она высказывается не лучшим образом. Например, недавно Агата забрала у экс-супруга детей после отпуска, но сейчас дело вовсе не в нем. Девушка записала видео вместе со своей коллегой, в котором решила разобрать комментарии своих хейтеров.
Она ответила на вопрос публики о том, специально ли она делает провокационные публикации, которые вызывают бурю эмоций толпы. Девушка заявила, что отчасти специально. Ведь каждый раз, когда она хочет выложить фото в купальнике или роковом образе, она понимает, к чему это все идет. Конечно же, люди начинают осуждать ее и пытаться вывести на эмоции.
Однако Муцениеце вместо агрессии отвечает ненавистникам психологическим разбором, не принимая критику на свой счет.
«Это зависть. Потому что я делаю то, что хочу, показываю себя. Они тоже очень хотят, но боятся», — считает артистка, которая советует хейтерам повторять ее смелые образы, а не жаловаться на то, что они получаются у других.