Колман Доминго снимется в фильме о Майкле Джексоне

«Я рад быть частью фильма, который исследует одновременно сложную душу легендарного Майкла Джексона и его влияние на музыку и культуру в качестве глобальной иконы. Мне не только повезло сыграть такой богатый, многогранный и неидеальный характер, каким был Джо Джексон, но также я нахожусь в первом ряду, наблюдая за невероятной трансформацией Джафара», — сказал в интервью Variety Колман Доминго.