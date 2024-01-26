Колман Доминго снимется в фильме о Майкле Джексоне
Американский актер и номинант на «Оскар» Колман Доминго, известный по сериалу «Эйфория», сыграет в байопике о короле поп-музыки деспотичного отца Джо Джексона. Самого Майкла в киноленте исполнит племянник артиста Джафар Джексон.
Предположительно фильм будет называться «Майкл».
Маленького Джексона в киноленте исполнит 9-летний артист Джулиано Крю Валди, сообщает Variety. Начинающий актер прославился благодаря роликам в социальных сетях, где копировал культовые танцевальные движения исполнителя.
«Я рад быть частью фильма, который исследует одновременно сложную душу легендарного Майкла Джексона и его влияние на музыку и культуру в качестве глобальной иконы. Мне не только повезло сыграть такой богатый, многогранный и неидеальный характер, каким был Джо Джексон, но также я нахожусь в первом ряду, наблюдая за невероятной трансформацией Джафара», — сказал в интервью Variety Колман Доминго.
Съемки байопика начались 22 января. Режиссером фильма выступил Антуан Фукуа, занимавшийся созданием фильмов «Великий уравнитель» и «Стрелок». Продюсерами проекта стали члены семьи Джексона, Джон Бранка и Джон МакКлейн.