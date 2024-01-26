Звезда «Убийц цветочной луны» сыграет в фильме «Полиция памяти»

Номинантка на «Оскар» и обладательница премии «Золотой глобус» Лили Гладстоун вновь будет сотрудничать с Мартином Скорсезе . В антиутопичной киноленте «Полиция памяти» знаменитый режиссер выступит в роли продюсера, сообщает The Hollywood Reporter.

Фильм расскажет о страдающих от полиции памяти людях с коллективной амнезией, которые проживают на безымянном изолированном острове. Главной героине в лице Гладстоун предстоит расследовать таинственные исчезновения жителей и защищать родных от чисток правоохранителей.