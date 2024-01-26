$88.66+0.3796.64+0.47
Войти в почту

Звезда «Убийц цветочной луны» сыграет в фильме «Полиция памяти»

Номинантка на «Оскар» и обладательница премии «Золотой глобус» Лили Гладстоун вновь будет сотрудничать с Мартином Скорсезе. В антиутопичной киноленте «Полиция памяти» знаменитый режиссер выступит в роли продюсера, сообщает The Hollywood Reporter.

Звезда «Убийц цветочной луны» сыграет в фильме «Полиция памяти»
© Global Look Press

В основе картины сюжет одноименной книги японской писательницы Еко Огавы 1994 года.

Фильм расскажет о страдающих от полиции памяти людях с коллективной амнезией, которые проживают на безымянном изолированном острове. Главной героине в лице Гладстоун предстоит расследовать таинственные исчезновения жителей и защищать родных от чисток правоохранителей.

Над сценарием фильма будет работать Чарли Кауфман, известный по фильмам «Быть Джоном Малковичем» и «Вечное сияние чистого разума», а режиссером проекта выступит Рид Морано, работавший над «Рассказом служанки».

Актеры
Быть Джоном Малковичем
Вечное сияние чистого разума
Оскар
Рассказ служанки
Чарли Кауфман
Мартин Скорсезе
Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости