Скончался Селвин Фредерик Муру, актер кино и ТВ, радиоведущий, режиссер, продюсер, сценограф, скульптор, художник, журналист, поэт и театральный деятель.

© 0Российская Газета

Муру был одним из самых известных деятелей искусств маори - коренного народа Новой Зеландии и основного населения страны до колонизации.

Артист, лауреат национальной премии, умер на 87-м году жизни, передает RNZ.

Отмечено, что Муру "мирно ушел" в окружении своей ванау - "расширенной семьи" родных и близких.

Селвин Муру родился в 1937 году. Как актер дебютировал в 1967-м - в триллере "Беглец". Сыграл в телефильме "Собор" и сериале "Нашивка Мортимера".