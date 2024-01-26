Умер актер Селвин Муру

Умер актер-маори Селвин Муру
Скончался Селвин Фредерик Муру, актер кино и ТВ, радиоведущий, режиссер, продюсер, сценограф, скульптор, художник, журналист, поэт и театральный деятель.
Муру был одним из самых известных деятелей искусств маори - коренного народа Новой Зеландии и основного населения страны до колонизации.
Артист, лауреат национальной премии, умер на 87-м году жизни, передает RNZ.
Отмечено, что Муру "мирно ушел" в окружении своей ванау - "расширенной семьи" родных и близких.
Селвин Муру родился в 1937 году. Как актер дебютировал в 1967-м - в триллере "Беглец". Сыграл в телефильме "Собор" и сериале "Нашивка Мортимера".
С того же 1967 года работал в Новозеландской радиовещательной корпорации, в том числе - как автор Te Puna Wai Kōrero, первой еженедельной передачи на английском языке о проблемах маори. В 1970-х вел шоу на родном языке.