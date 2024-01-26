Роберт Дауни-младший рассказал про провал на «Оскаре» в начале карьеры

Роберт Дауни-младший, получивший в этом году номинацию на «Оскар» за роль в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер», признался, что мог не избавиться от наркотической зависимости, если бы получил премию в начале 90-х.

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Впервые звезда «Железного человека» был номинирован на «Оскар» в 1993 году за главную роль в фильме «Чаплин». Тогда он уступил награду Аль Пачино за «Запах женщины». По словам Роберта в интервью The View, победа могла бы кардинальным изменить его жизнь в худшую сторону, сообщает Variety.

«Я был молод и совсем сумасшедший. Победа на «Оскаре» в 28 лет создала бы у меня впечатление, что я на правильном пути», — поделился Дауни-младший.

В начале 90-х актера не раз задерживали за хранение и употребление наркотических веществ. В 1996 году он был арестован и получил три года условно, а в 1999-м даже отсидел в тюрьме 4 месяца, пропустив обязательный тест на наркотики.