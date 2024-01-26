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Остин Батлер рассказал о выборе эпизодической роли взамен главной

Звезда «Элвиса» Остин Батлер поделился историей, как попал в фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», где исполнил роль члена секты Чарльза Мэнсона. Артист признался, что ему пришлось выбирать между режиссером и Томом Крузом.

Остин Батлер рассказал о выборе эпизодической роли взамен главной
© globallookpress

Чтобы получить эпизодическую роль Чарльза Уотсона в комедийном вестерне, американский актер отказался от съемок с Томом Крузом в фильме «Топ Ган: Мэверик», в котором ему предлагали одну из главных ролей Брэдли Брадшо, сообщает Variety с ссылкой на интервью для подкаста Happy Sad Confused.

По словам Остина Батлера, он довольно легко принял это решение, так как всегда мечтал поработать с Квентином Тарантино.

«Мне пришлось выбирать: пойти на кинопробы фильма “Топ Ган: Мэверик” или сказать “да” Квентину Тарантино. Так как однажды я уже виделся с режиссером и знал, что он от меня хочет, то выбор был очевиден», — признался артист.

Кроме этого, Батлер добавил, что актер Майлз Теллер намного лучше подошел на роль Брэдли Брадшо, чем он.

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Чарльз Уотсон
Чарльз Мэнсон
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