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Генри Кавилл усиленно готовится к съемкам в новом фильме

Генри Кавилл сыграет главную роль в ремейке приключенческого боевика «Горец» 1986 года режиссера Рассела Малкэхи.

Генри Кавилл усиленно готовится к съемкам в новом фильме
© globallookpress

Звезда сериала «Ведьмак» признался, что очень рад стать частью вселенной «Горца», а также понимает всю возложенную на него ответственность, сообщает IGN.

«Это будет очень долгий тренировочный процесс. Мне уже не терпится приступить к нему. На данный момент я не могу рассказывать детали фильма, да и сам хочу держать все в секрете, как можно дольше» — поделился Генри Кавилл в интервью Collider.

Артист перевоплотится в протагониста Коннора Маклауда, который участвует в многовековом сражении между бессмертными воинами.

Дата премьеры киноленты «Горец» намечена на 2026 год.

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Горец
Генри Кавилл
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