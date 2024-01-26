Генри Кавилл усиленно готовится к съемкам в новом фильме
Генри Кавилл сыграет главную роль в ремейке приключенческого боевика «Горец» 1986 года режиссера Рассела Малкэхи.
Звезда сериала «Ведьмак» признался, что очень рад стать частью вселенной «Горца», а также понимает всю возложенную на него ответственность, сообщает IGN.
«Это будет очень долгий тренировочный процесс. Мне уже не терпится приступить к нему. На данный момент я не могу рассказывать детали фильма, да и сам хочу держать все в секрете, как можно дольше» — поделился Генри Кавилл в интервью Collider.
Артист перевоплотится в протагониста Коннора Маклауда, который участвует в многовековом сражении между бессмертными воинами.
Дата премьеры киноленты «Горец» намечена на 2026 год.
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