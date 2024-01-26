Звезда «Стражей галактики» снимется в новом фильме Бекмамбетова

Актер и звезда серии фильмов «Стражи галактики» Крис Пратт снимется в новом научно-фантастическом триллере российского кинорежиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова. Об этом пишет Deadline.

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Звезда «Стражей галактики» исполнит главную роль в фильме «Милосердие» (Mercy). Действие фильма разворачивается в ближайшем будущем. Детектива в исполнении Пратта обвиняют в тяжком преступлении, и он вынужден доказывать свою невиновность.