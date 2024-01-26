Актер Билли Ди Уильямс пожаловался на роль в «Звездных войнах»

Американский актер Билли Ди Уильямс, который сыграл в популярной киносаге роль Лэндо Калриссиана, признался, что устал от многолетних обвинений из-за предательства Хана Соло.

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Для артиста образ наемника и мошенника Лэндо Калриссиана стал первым серьезным опытом в кино. По сюжету герой заключил сделку с Империей, из-за чего его друг Хан Соло во время Галактической гражданской войны попал в плен, где был заморожен в карбоните.

Некоторые фанаты «Звездных войн» довольно остро приняли такой поворот событий, выплескивая негативную реакцию Билли Ди Уильямсу в реальной жизни. По словам актера, из-за этого он не может быть в общественных местах, сообщает Variety.

«Когда я забирал дочь из школы, дети подбегали ко мне и говорили: “Ты предал Хана Соло!” Когда мне нужно было куда-то полететь, стюарды также подходили и обвиняли, что предал Хана Соло. Подобные ситуации повторяются уже в течение многих лет», — пожаловался артист в подкасте «Dagobah Dispatch» Entertainment Weekly.