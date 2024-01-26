Турецкий актер Эргин Дуру умер в реанимации после своего 61-летия

Ушел из жизни турецкий актер Эргин Дуру, известный ролями в ряде успешных телешоу.

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Артист был госпитализирован из-за проблем с сердечно-сосудистой системой, начавшихся еще в ноябре, и умер в больнице после сердечного приступа в реанимации.

Информация появилась на агрегаторе IMDb.

Похоронили актера в родном Эскишерихе, где он родился 1 января 1963 года.

Эргин Дуру начал сниматься в первой половине 1990-х: "Беззаботный", "Наш дом", "Отчим", "Иностранка", "Бессмертные герои", десятки других.