Турецкий актер Эргин Дуру умер в реанимации после своего 61-летия
Ушел из жизни турецкий актер Эргин Дуру, известный ролями в ряде успешных телешоу.
Артист был госпитализирован из-за проблем с сердечно-сосудистой системой, начавшихся еще в ноябре, и умер в больнице после сердечного приступа в реанимации.
Информация появилась на агрегаторе IMDb.
Похоронили актера в родном Эскишерихе, где он родился 1 января 1963 года.
Эргин Дуру начал сниматься в первой половине 1990-х: "Беззаботный", "Наш дом", "Отчим", "Иностранка", "Бессмертные герои", десятки других.
Один из самых заметных проектов артиста - топ-франшиза "Долина волков", ставшая в Турции культовой.