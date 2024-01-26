Актеры Иван Янковский и Диана Пожарская появились на кинопремии
Актеры Иван Янковский и Диана Пожарская появились вместе на красной ковровой дорожке «Золотого орла». Об этом сообщает Super.
Для кинопремии актриса предпочла черное платье-комбинацию на лямках с кристаллами. Ей сделали укладку с легкими локонами и макияж с розовой помадой. Иван Янковский позировал в удлиненном сером пальто, черном свитере с высоким горлом и брюках. Актер номинирован как лучший актер онлайн-сериала два раза: за сериал «Фишер» и «Плейлист волонтера».
Иван Янковский и Диана Пожарская скрывали свои отношения — слухи об их романе появились еще в 2020 году, но пара ничего не комментировала. Они втайне расписались 17 февраля 2021 года, а рассказали об этом поклонникам только спустя год — супруги опубликовали в соцсетях фото с обручальными кольцами и поздравили друг друга с праздником.
Актер растит годовалого сына вместе с Дианой Пожарской. Супруги назвали ребенка в честь его прадедушки народного артиста СССР Олега Янковского. Иван Янковский признавался — мальчик очень похож на знаменитого родственника. Однако актер не собирается заставлять сына продолжать семейную династию и готов принять любой его выбор профессии.