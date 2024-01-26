Актрисы Юлия и Анна Пересильд снялись на кинопремии

Актрисы Юлия и Анна Пересильд стали гостями кинопремии «Золотой орел». Кадры с красной ковровой дорожки появились в Telegram-канале актрисы.
Юлия Пересильд предпочла для красной ковровой дорожки белое платье-бюстье с баской и массивные золотые серьги. Ей сделали укладку с низким пучком и вечерний макияж. Анна Пересильд позировала в серебряном жакете и мини-юбке. Волосы ей уложили крупными прядями и сделали нюдовый макияж.
В 2023 году дочь Юлии Пересильд сыграла в сериале «Слово пацана» роль 14-летней Айгуль, которая стала возлюбленной члена группировки «Универсам» Марата. Пересильд-младшая рассказывала журналистам, что целовалась на съемках впервые в жизни. По словам Анны, ей очень повезло с партнером Рузилем Минекаевым, который отнесся к ней как к сестре и поддерживал, понимая неловкость ситуации.
Юная актриса признавалась, что ее мать Юлия Пересильд и отец, режиссер Алексей Учитель изначально были против ее участия в сериале, так как считали его тяжелым, но позже дали свое согласие. Продюсер был уверен, что проект вызовет много споров из-за тематики, которой он посвящен. Однако, по мнению Учителя, россиянам наоборот нужно смотреть подобные сериалы, чтобы у них отпало желание заниматься криминалом.