Актрисы Юлия и Анна Пересильд снялись на кинопремии

Актрисы Юлия и Анна Пересильд стали гостями кинопремии «Золотой орел». Кадры с красной ковровой дорожки появились в Telegram-канале актрисы.

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Юлия Пересильд предпочла для красной ковровой дорожки белое платье-бюстье с баской и массивные золотые серьги. Ей сделали укладку с низким пучком и вечерний макияж. Анна Пересильд позировала в серебряном жакете и мини-юбке. Волосы ей уложили крупными прядями и сделали нюдовый макияж.

В 2023 году дочь Юлии Пересильд сыграла в сериале «Слово пацана» роль 14-летней Айгуль, которая стала возлюбленной члена группировки «Универсам» Марата. Пересильд-младшая рассказывала журналистам, что целовалась на съемках впервые в жизни. По словам Анны, ей очень повезло с партнером Рузилем Минекаевым, который отнесся к ней как к сестре и поддерживал, понимая неловкость ситуации.