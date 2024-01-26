Джулианна Мур и Тильда Суинтон сыграют героинь в новом фильме Педро Альмодовара
В дебютном фильме знаменитого испанского кинорежиссера Педро Альмодовара, который изначально снимается на английском языке две главные женские роли исполнят оскароносные дивы Голливуда Джулианна Мур и Тильда Суинтон, сообщает издание Deadline.
В кинокартине под предварительным названием «Комната по соседству» компанию им составит обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля Джон Туртурро.
Уже известно, что съемки пройдут весной в Нью-Йорке и Мадриде.
В продюсерской компании заявили, что фильм будет посвящен не только отношениям матерей и дочерей, но и исследует темы бессмысленной жестокости войн, смерти, дружбы, а также сексуального удовольствия.
Ранее стало известно, что Тильда Суинтон получила приглашение сняться у Педро Альмодовара, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».