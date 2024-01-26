Джулианна Мур и Тильда Суинтон сыграют героинь в новом фильме Педро Альмодовара

В дебютном фильме знаменитого испанского кинорежиссера Педро Альмодовара, который изначально снимается на английском языке две главные женские роли исполнят оскароносные дивы Голливуда Джулианна Мур и Тильда Суинтон, сообщает издание Deadline.

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В кинокартине под предварительным названием «Комната по соседству» компанию им составит обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля Джон Туртурро.

Уже известно, что съемки пройдут весной в Нью-Йорке и Мадриде.

В продюсерской компании заявили, что фильм будет посвящен не только отношениям матерей и дочерей, но и исследует темы бессмысленной жестокости войн, смерти, дружбы, а также сексуального удовольствия.