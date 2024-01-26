Актер Иван Янковский получил пятого "Золотого орла"

Приближается к экватору 22-я церемония вручения премии "Золотой орел". На данный момент три статуэтки получил фильм " Бориса Хлебникова "Снигирь" в номинациях "Лучшая работа звукорежиссёра", "Лучший монтаж" и "Лучшие визуальные эффекты". Две награды у фильма Карена Шахназарова "Хитровка. Знак четырёх": "Лучшая работа художника-постановщика" и "Лучшая работа художника по костюмам".

Иван со сцены попросил прощения у папы, Филиппа Янковского, за то, что обошел его в номинации (Филипп номинировался за "Черное облако"), да еще и пятого "Орла" получил.