Актер из «Слова пацана» Могильников рассказал о реакции матери на смерть его героя

В сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» есть немало сцен, которые многие зрители не могли смотреть без слез. Сыгравший роль Ералаша актер Ярослав Могильников рассказал, как его мать отнеслась к жестоким сценам с участием своего сына.

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Герой Могильникова по сюжету был убит в середине сериала. Матери актера было сложно воспринимать сцену жестокого избиения Ералаша. 16-летний артист признался, что при совместном просмотре «Слова пацана» они просто пропускали такие моменты.

— Ну потому что она мама, она переживает, волнуется… Сказала, что не будет это смотреть. Но мы все-таки посмотрели. Те моменты, когда избивают моего героя и он лежит в морге, мы перематывали, — рассказал Могильников.

По словам актера, еще более пугающей это сцену сделал правдоподобный грим, который Могильникову пришлось наносить в течение двух часов. А некоторые кадры и вовсе пришлось убрать из сериала.

— Там был еще один кадр — прямо на меня, сверху. Но его вырезали из-за того, что он был слишком жестким, — отметил актер.

Могильникова не смутило, что его герой должен был умереть: артист уже давно готовился к подобной роли. И все же актер считает, что его персонажу можно было дать больше экранного времени: это помогло бы более полно раскрыть характер и судьбу Ералаша, отметил Могильников в беседе с 59.ru.