«Коллеги боятся»: актриса Ланская рассказала, как диабет повлиял на ее работу

— Поначалу было довольно сложно объяснить коллегам, с которыми я работаю в театрах, зачем я прошу в карманы их костюмов положить сахарок. И один из них отказался, сказал: «Не хочу брать на себя ответственность, не стану этого делать». Боятся ответственности, боятся, что на их глазах со мной может что-то случиться, — вспоминает Ланская.