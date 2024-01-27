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«Коллеги боятся»: актриса Ланская рассказала, как диабет повлиял на ее работу

Актриса Валерия Ланская рассказала, как она справляется с диабетом первой степени и как реагируют на диагноз ее близкие.

«Коллеги боятся». актриса Ланская рассказала, как диабет повлиял на ее работу
© Вечерняя Москва

Артистка призналась, что некоторые коллеги отстранились от нее, потому что начали испытывать тревожность.

— Поначалу было довольно сложно объяснить коллегам, с которыми я работаю в театрах, зачем я прошу в карманы их костюмов положить сахарок. И один из них отказался, сказал: «Не хочу брать на себя ответственность, не стану этого делать». Боятся ответственности, боятся, что на их глазах со мной может что-то случиться, — вспоминает Ланская.

По словам актрисы, она ведет активный образ жизни. Диабет у Ланской появился во время беременности и остался после родов в 2015 году, передает портал Womanhit.

Валерия Ланская рассказала о диагностированном диабете в 2023 году. Она долгое время скрывала наличие недуга, поскольку боялась лишиться работы, однако в программе «Звезды сошлись» на НТВ девушка поделилась своей проблемой.

Несколько лет назад Ланская поговорила с «Вечерней Москвой» о своих ценностях, об отношении к непрофессионалам на театральной сцене и о неготовности к экстриму.

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Валерия Ланская
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