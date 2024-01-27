Алексей Учитель в прошлом? За кого вышла замуж Юлия Пересильд

СМИ пишут, что актриса Юлия Пересильд вышла замуж.

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Кто мог стать ее избранником, в каких она отношениях с режиссером Алексеем Учителем?

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Правда ли, что Юлия Пересильд вышла замуж

На премии «Золотой орел» актриса появилась в компании своего партнера по съемкам в фильме «Вызов» Михаила Тройника. Super.ru обратил внимание, что звезды вышли в свет «в образах жениха и невесты»: на артистке было длинное белое атласное платье с открытыми плечами, а на ее спутнике — смокинг и бабочка. Ни у Пересильд, ни у Тройника при этом не было колец на безымянных пальцах.

Когда пару спросили, когда состоится их свадьба, Пересильд, улыбнувшись, переадресовала вопрос своему спутнику. Сам Тройник растерялся от неожиданности.

Отнюдь не дружеские отношения актерам приписывают с премии ОК! «Больше, чем звезды», состоявшейся в ноябре 2022 года, тогда они появились на публике, крепко держась за руки. В апреле 2023 года Telegram-канал «Героиня Татлера» назвал отношения Пересильд и Тройника «пиар-романом» и предположил, что они закончатся после премьеры «Вызова».

Слухи о тайной росписи звезд ходят с декабря 2023 года: канал «Героиня Татлера» со ссылкой на источники сообщал, что пара узаконила отношения. Сами актеры не подтверждали роспись, однако часто публикуют совместные фотографии не только с премьер, но и с отдыха.

«Он покорил своей честностью. Миша бесхитростный, по-своему сложный, мы очень разные, но в нем нет злобы, он не обманщик. Для меня это важный пункт», — откровенничала Пересильд в интервью The Voice.

Что известно о личной жизни Юлии Пересильд

Актриса воспитывает двоих дочерей — Анну и Марию, которых родила от режиссера Алексея Учителя. Пара держала свои отношения в тайне на протяжении 10 лет, хотя постоянно выходила вместе в свет, несмотря на брак Учителя с Кирой Саксаганской, вместе с которой он воспитывал сына Илью.

Учитель говорил, что Пересильд была просто его музой. Тишина была нарушена лишь в 2017 году, когда актрису и режиссера заметили гуляющими вместе не только на улице, но и в магазине.

«Отец моих детей — Алексей Учитель. Алексей хороший папа, который заботится о дочерях. Я действительно ненавижу говорить о личной жизни. Иногда коллеги женятся, выходят замуж и потом выкладывают это все на обложки» — сообщила тогда Пересильд.

Известно, что дочери режиссера и актрисы записаны на фамилию матери, хотя и признаны отцом. Учитель подчеркивал, что никогда не отказывался от детей.

Слухи о расставании пары распространились в 2021 году. Когда Пересильд полетела в космос ради съемок фильма «Вызов», то поклонники спрашивали у нее, не против ли был Учитель. Тогда актриса официально сообщила, что они уже несколько лет не вместе, но сохранили хорошие отношения ради детей.

«Девочки общаются с отцом, он им очень нужен. Все остальное — ерунда. И, конечно, я белой завистью завидую людям, которые могут десятилетиями жить вместе. <...> Я о таком мечтаю. Это невозможно организовать. Здесь стратегию не построить, это что-то божественное. К сожалению, мне пока так и не встретился человек, который сказал бы: „Пошли замуж!“», — признавалась Пересильд в интервью Psychologies.