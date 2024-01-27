Актриса Дарья Мороз заявила, что больше не хочет сниматься в постельных сценах

«И дальше в конце происходит там полный демс. На нас сыпется посуда и дальше я как бы произношу неприличное слово. Что я хотела сказать. Я хотела сказать, ребята, этим я для себя подвести черту. <…> Ну в самом деле. Ну сколько можно?» — заявила артистка.