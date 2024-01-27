Иван Янковский о критике советских звезд от молодых артистов: «Бог им судья»

Актер Иван Янковский не стал осуждать молодых артистов, которые не уважают старое поколение. Об этом сообщает kp.ru.

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По мнению Янковского, это их дело, стоит ли им уважать советских актеров или нет.

«Бог им судья», — заявил артист.

Янковский также порассуждал о сравнении молодого поколения актеров со старшим. Он считает, что не стоит ставить их в одну линию.

«Наверное, можно. Но нужно ли? Самодостаточные мэтры нашего кино на то и мэтры. А мы стараемся в это время просто заниматься нашим делом. Сравнивать нас, думаю, глупо», — поделился актер.

В январе Никита Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.