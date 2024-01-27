Кощей, Маратик, Бортич: составлен список самых перспективных актеров РФ

Прошедший год открыл российскому зрителю группу молодых актеров, которые могут заменить в будущем уже признанных мастеров.

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Есть ли шансы у Никиты Кологривого и Рузиля Минекаева из «Слова пацана», какие перспективы у Александры Бортич и Глеба Калюжного?

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Какое место занял Маратик из «Слова пацана»

При составлении рейтинга учитывалось количество запросов в поисковой системе и число подписчиков в социальных сетях. Список самых перспективных молодых российских актеров представило издание KP.RU.

Согласно подсчетам, первое место досталось актеру Рузилю Минекаеву, который исполнил роль Маратика в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Имя 24-летнего артиста искали 2 604 000 раз, а количество подписчиков в его соцсетях составляет 2 782 000. Итого — 5 386 000.

Ранее журналистка Ксения Собчак назвала Минекаева самым сексуальным персонажем из «Слова пацана». Телеведущая провела соответствующий опрос в своем Telegram-канале, и подписчики согласились с ее мнением: Рузиль занял первое место среди пяти оппонентов-актеров, сыгравших в сериале Жоры Крыжовникова.

На каком месте Пальто из «Слова пацана»

15-летний актер Леон Кемстач расположился на второй позиции. В поисковой системе его имя упоминали 2 429 000 раз. В социальных сетях на юного артиста подписаны 2 352 000 человек. Итоговое число составляет 4 781 000.

Сейчас Кемстач, который сыграл Пальто в «Слове пацана», находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Актер выступил на одной сцене с рэпером Бастой и принял участие в тренировке петербургского футбольного клуба «Зенит».

Какое место у Айгуль из «Слова пацана»

Дочь Юлии Пересильд Анна заняла третью строчку в списке самых перспективных молодых российских актеров. Информацию о 14-летней девушке, исполнившей роль Айгуль, интернет-пользователи искали 1 916 000 раз, ее страницы в соцсетях собрали 1 617 000 подписчиков — 3 533 000 в общей сумме.

В интервью FAMETIME TV Анна Пересильд призналась, что ее сердце несвободно. При этом она уточнила, что возлюбленный пока не знает о ее чувствах и в данный момент она ни с кем не встречается.

Какие места у Кологривого и Бортич

Никита Кологривый, который попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», оказался на четвертой строчке рейтинга. Имя 29-летнего актера, сыгравшего Кощея в «Слове пацана», упоминалось в поисковой системе 1 611 000 раз, количество подписчиков — 484 000 (2 095 000 в сумме).

Актриса Александра Бортич заняла восьмое место (запросы в поисковике — 694 000, подписчики в соцсетях — 860 000, итого — 1 554 000).

В недавнем интервью блогеру Эльдару Джарахову Кологривый подверг критике идею, что можно стать профессиональным актером без соответствующего образования. В этом контексте он упомянул Александру Бортич.

В ответ 29-летняя девушка опубликовала в соцсетях фотографию в черной балаклаве, скрывающей лицо. Снимок она сопроводила смайликом клоуна и надписью, адресованной Кологривому, сообщал Telegram-канал «НеМалахов».

«Оказалось, что некоторым артистам рот открывать лучше только по тексту», — написала Бортич, добавив скобочки.

Кто еще попал в список самых перспективных молодых российских актеров

Пятое место досталось 25-летнему актеру Глебу Калюжному, известному по ролям в сериалах «Территория», «Водоворот», «Вампиры средней полосы» и других. На шестой строчке — Анастасия Красовская (25 лет), сыгравшая сотрудницу милиции Ирину Сергеевну в «Слове пацана».

Седьмая позиция осталась за 25-летним Вячеславом Копейкиным, который также снялся в «Слове пацана» — в роли Турбо. На девятом месте оказалась звезда сериала «Интерны», фильмов «Лед», «Лед-2», «Холоп-2» и других Аглая Тарасова (29 лет).