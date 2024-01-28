Стало известно, кто заменит главного злодея вселенной Marvel

В 2023 году киновселенная Marvel потеряла главного злодея новой эры франшизы. Актер Джонатан Мейджорс, сыгравший Канга-завоевателя в «Человек-муравей и Оса: Квантомания», был осужден за домашнее насилие, и будущее проектов окуталось туманом.

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Но недавно телеведущий Дэниел Рихтман поделился информацией о том, кто может заменить Мейджорса в роли главного врага новых Мстителей.

Роль Канга может достаться Джону Дэвиду Вашингтону, сыну известного актера Дензела Вашингтона. Дэвид был номинирован на «Золотой глобус» за роль в фильме Спайка Ли «Черный клановец» 2018 года.

Впоследствии он возглавил актерский состав фильма Кристофера Нолана «Довод», выпущенного в 2020 году, что принесло ему премию «Сатурн» за лучшую мужскую роль. Недавно он также снялся в фильме 2023 года «Создатель» режиссера Гарета Эдвардса.