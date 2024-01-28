Супермодель 90-х Клаудия Шиффер явилась на премьеру фильма «Аргайл: Супершпион» с котом
Клаудия Шиффер посетила премьеру фильма «Аргайл: Супершпион», который снял режиссер Мэтью Вон и по совместительству муж супермодели 90-х. Ее фотографии с этого мероприятия разместили на сайте Daily Mail.
Знаменитая 53-летняя немка появилась на публике со своим котом Чипом в руках, ее питомцу досталась одна из главных ролей в картине. На красную дорожку Шифер вынесла хвостатого артиста в рюкзаке-переноске.
Супермодель позировала фотографам, облаченная в облегающее желтое платье-макси, украшенное кружевами и серебристыми ромбами. С ним весьма гармонировали золотистые туфли на ногах знаменитости, а также клатч, браслет и кольца на руках. Клаудия Шифер распустила волосы и сделала макияж с черными стрелками.
В фильме «Аргайл: Супершпион» в роли главной героини фигурирует замкнутая писательница шпионских романов Элли Конвей, которая редко покидает свой дом и ведет затворнический образ жизни. Но однажды героиней выпало оказаться в настоящем мире шпионажа.
В картине снимаются Дуа Липа, Генри Кавилл, София Бутелла, Джон Сина, Сэм Рокуэлл, Брайс Даллас Ховард и другие. Мировая премьера комедийного боевика намечена на 2 февраля.