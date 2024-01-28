Супермодель 90-х Клаудия Шиффер явилась на премьеру фильма «Аргайл: Супершпион» с котом

Клаудия Шиффер посетила премьеру фильма «Аргайл: Супершпион», который снял режиссер Мэтью Вон и по совместительству муж супермодели 90-х. Ее фотографии с этого мероприятия разместили на сайте Daily Mail.

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Знаменитая 53-летняя немка появилась на публике со своим котом Чипом в руках, ее питомцу досталась одна из главных ролей в картине. На красную дорожку Шифер вынесла хвостатого артиста в рюкзаке-переноске.

Супермодель позировала фотографам, облаченная в облегающее желтое платье-макси, украшенное кружевами и серебристыми ромбами. С ним весьма гармонировали золотистые туфли на ногах знаменитости, а также клатч, браслет и кольца на руках. Клаудия Шифер распустила волосы и сделала макияж с черными стрелками.