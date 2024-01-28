«Это блат»: актер Иван Янковский отреагировал на сравнение со звездным дедушкой

Накануне прошло вручение отечественной кинопремии «Золотой орел». Российский актер Иван Янковский, исполнивший роль Адидаса-старшего в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», выиграл там номинацию.

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В социальной сети подписчики артиста стали поздравлять его с победой. Сам Янковский вышел на связь чуть позднее и признался, что является скромным человеком, за заслуги которого лучше говорит его труд. Янковский также прокомментировал свое частое сравнением со звездным дедушкой — Олегом Янковским.

— Так вышло, что если ты из киносемьи и являешься сыном, внуком, на тебя часто смотрят с каким-то внутренним ощущением того, что все хорошее с тобой происходит непременно благодаря твоим предкам. Это блат. Дед великий, внук — дерево, — сообщил Иван Янковский в своем микроблоге.

Актер Лев Зулькарнаев, исполнивший роль одного из членов банды «Универсам» по прозвищу Зима в сериале «Слово пацана», в интервью рассказал, какое продолжение проекта он ожидает увидеть.