Леон Кемстач из «Слова пацана» рассказал о главной мечте жизни

Хочу построить огромное поместье для всей своей семьи. Поместить всех там, чтобы у них были все условия для проживания, чтобы они ни в чем не нуждались, чтобы все были вместе. А самому купить небольшую лодку, взять собаку и поплыть в кругосветное путешествие. Поехать в экспедицию, поизучать нашу планету. Взять с собой акваланг, гитару... Собаку — чтобы одному с ума не сойти. Такое некое интересное одиночество, — признался Кемстач.