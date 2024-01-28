Мэттью Макконахи сыграет в новом фильме режиссера «Джейсона Борна»

Сюжет ленты будет основа на реальной истории, произошедшей в 2018 году во время самого разрушительного лесного пожара в истории Калифорнии. Тогда водитель школьного автобуса Кевина Маккей и учительница Мэри Людвиг героически спасли 22 ребёнка, сумев вывезти их из горящего города Парадайс — бедствие разрушило большую его часть и унесло жизни 85 человек.