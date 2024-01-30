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Актер из "Шерлока Холмса" умер перед своим 86-летием

Умер Андреас Блум. В феврале артисту должно было исполниться 86 лет.

Актер из «Шерлока Холмса» умер перед своим 86-летием
© Российская Газета

Некролог публикует 29 января BZ - со ссылкой на подтверждение от семьи актера. Без указания причины смерти.

Блум - швейцарский актер кино и сериалов, радиоведущий, в 1979-1999 годах - директор Swiss Radio DRS.

Среди его экранных работ - сериал 1960-х "Шерлок Холмс",тепло принятая телеверсия "Мадам Бовари" 1968-го, "Конец фрау Ченейз", "Лизелотта из Пфальца", "Журналисты" - всего более двух десятков проектов.

Андреас Блум родился в Санкт-Северине. Изучал историю и философию в Мюнхене, Берне и Базеле. Как актер Блум дебютировал в 1959-м.

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