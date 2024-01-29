Актер Зулькарнаев из «Слова пацана» рассказал о борьбе с комплексами

«Худой, неказистый, картавлю»: Зулькарнаев рассказал о борьбе с комплексами
Актер Лев Зулькарнаев, сыгравший Зиму в сериале «Слово пацана», признался, что раньше комплексовал из-за внешности. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу «Сноб».
— Меня тоже раньше парило, что я худой, неказистый, картавлю, что очень много чего не умею и не могу, мне не хватает воли взять и научиться этому. А потом, когда ты снимаешься, в потоке работы, зритель тебя принимает таким, какой ты есть, — отметил актер.
По словам Зулькарнаева, он не обладает развитой дикцией, не умеет петь, ему не хватает актерской пластичности, однако со временем он просто изменил свое отношение к несовершенствам. В этом ему помогла работа: с ростом популярности комплексы отходят на второй план. Таким образом любовь поклонников помогла ему по-иному взглянуть на свои комплексы.
Недавно актер раскрыл детали своего нового проекта. В новом сериале «Она такая классная» для платформы KION Зулькарнаев сыграл человека с расстройством аутистического спектра.
В интервью «Вечерней Москве» Зулькарнаев рассказал, как проходили съемки «Слова пацана», сложно ли было примерить на себя роль и чему сериал может научить юное поколение.