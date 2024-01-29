Актер Зулькарнаев из «Слова пацана» рассказал о борьбе с комплексами

— Меня тоже раньше парило, что я худой, неказистый, картавлю, что очень много чего не умею и не могу, мне не хватает воли взять и научиться этому. А потом, когда ты снимаешься, в потоке работы, зритель тебя принимает таким, какой ты есть, — отметил актер.