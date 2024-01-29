Флоренс Пью рассказала о трудностях в сцене с Киллианом Мерфи

Во время пресс-подхода фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана актриса Флоренс Пью поделилась, что ей пришлось разбираться, как работает камера после поломки устройства в середине постельной сцены с Киллианом Мерфи.

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Как объяснил режиссер, технические трудности возникли из-за проникновения света на закрытую съемочную площадку, сообщает Variety.

«В середине нашей сексуальной сцены сломалась камера. Мы оба были обнажены, и это был не самый удачный момент для поломок», — рассказала Пью.

У съемочной группы не было возможности поставить новое устройство, так как на тот момент на площадке находилась лишь одна необходимая камера. Одному из специалистов пришлось объяснять обнаженным актерам, как работает аппарат, если вновь возникнут технические трудности.

«Мы с Киллианом находились в комнате вдвоем. Это была закрытая съемочная площадка. Когда в помещение зашел человек, который пытался починить камеру, мы лежали, обхватив себя руками» — добавила актриса.