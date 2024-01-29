Джейми Дорнан рассказал, как прятался в селе после выхода «50 оттенков серого»
Актер признался, что сбежал из Голливуда в сельскую местность вместе с женой Амелией Уорнер и дочерью Далси, чтобы пожить в доме у своего приятеля Сэма Тейлора-Джонсона.
По словам Дорнана, он пошел на такой шаг из-за разгромных комментариев критиков после премьеры киноленты «50 оттенков серого», сообщает PeopleTalk.
«Я отходил от меняющих мою карьеру рецензий на сериал «Крах», номинаций на BAFTA и всего такого рода безумия… а потом меня просто чуть ли не высмеивали за "50 оттенков серого"», — рассказал артист о внезапной критике, которой подверглись все проекты того периода.
Вновь вернуться в Голливуд и продолжить сниматься в кино он смог лишь из-за хороших кассовых показателей фильма.
«Даже сейчас, когда я получаю восторженные отзывы о своих работах, немногие из критиков не упоминают “Пятьдесят оттенков”. Большинство отзывов звучат примерно так: “Он великолепен, но, чтобы мы не забывали, вот тогда он не был великолепным”», — поделился актер.
В целом, как поделился Джейми Дорнан, он не жалеет о перевоплощении в образ богача Кристиана Грея во время съемок «50 оттенков серого».