Джейми Дорнан рассказал, как прятался в селе после выхода «50 оттенков серого»

«Я отходил от меняющих мою карьеру рецензий на сериал «Крах», номинаций на BAFTA и всего такого рода безумия… а потом меня просто чуть ли не высмеивали за "50 оттенков серого"», — рассказал артист о внезапной критике, которой подверглись все проекты того периода.