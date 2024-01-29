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«Это было жизненно важно»: Киллиан Мерфи — снова об интимной сцене в «Оппенгеймере»

Киллиан Мерфи уже комментировал появление интимной сцены в «Оппенгеймере». Тогда актер заявил, что с такими условностями актерской работы приходится мириться, поскольку они так или иначе важны для сюжета.

Во время недавнего интервью Мерфи вновь затронул эту тему, только ответил более расширенно и упомянул важность для истории с точки зрения отношений Роберта Оппенгеймера с Джин Тэтлок, из-за которой учёный в итоге потерял карьеру.

Именно из-за отношений с Джин Тэтлок он потерял допуск к секретной информации и в конечном итоге потерял свою карьеру. Я думаю, что было жизненно важно подчеркнуть близость их отношений в такой форме.

«Оппенгеймер» — главный кандидат на «Оскар». Лента претендует аж на 13 статуэток.

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