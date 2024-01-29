На Киностудии Горького  откроется временная выставка о кинопрофессиях

И станет первым проектом музея Киностудии им. М. Горького, который планируется к открытию летом 2024 года.

© Пресс-служба киностудии им. Горького

С 31 января по 12 мая 2024 года на Киностудии им. М. Горького начнет работу первая временная выставка «За кадром: Есть что посмотреть», которая через призму разных кинопрофессий покажет, как устроено кино и съёмочная площадка отечественных фильмов. Экспозиция будет представлена 10 тематическими зонами, каждая из которых раскроет детали и секреты кинопроизводства.

Посетители смогут узнать об основных этапах кинопроизводства: от начала работы над фильмом (препродакшн) до финальной стадии — кинопоказа. Гости увидят восстановленные декорации кинокартины «Кукольник» (реж. Сергей Кузнецов, Роман Амслер, 2023), смогут услышать звуки съемочной площадки и увидеть процесс наложения сложного грима. Для инсталляции в виде «парящих» над столом бумаг создатели выставки использовали копии настоящего сценария картины «Конец операции “Резидент”» (реж. Вениамин Дорман, 1986). В костюмерной зоне можно будет увидеть наряды, в которых снимались актеры золотой коллекции фильмов Киностудии им. М. Горького.

Пресс-служба киностудии им. Горького

Кроме того, посетители познакомятся с уникальным языком кинематографа и их профессиональными приметами. Например, они смогут узнать, для чего на съемочной площадке разбивают тарелку.

На выставке будет работать кинозал. Здесь покажут фильмы о процессе создания современных кинокартин «Время первых» (реж. Д. Киселев, 2017), «Чебурашка» (реж. Д. Дьяченко, 2022), «Нюрнберг» (реж. Н. Лебедев, 2023), «Золото Умальты» (реж. А. Богатырёв, 2024). А в зоне виртуального продакшна можно будет увидеть эскизы компьютерной графики студии CGF для фильмов «Конек-Горбунок» (реж. О. Погодин, 2021), «Бременские музыканты» (реж. А. Нужный, 2024) и многое другое.

Пресс-служба киностудии им. Горького