Актер из мыльной оперы "Соседи" Трой Бекуив умер на 49-м году жизни от рака
24 января умер актер кино и ТВ Трой Бекуив. В ноябре артисту исполнилось 48 лет.
Трой - австралийский артист, дебютировавший на экране в конце 1980-х, еще подростком, и в первую очередь известный по роли Майкла Мартина ("Больного Мико") в "Соседях".
"Соседи" - самая известная австралийская "мыльная опера". Мартин - ее отрицательный персонаж. Уточнено, что Больной Мико стал одним из лучших антагонистов за всю историю программы.
Бекуив появлялся в шоу в 1991-1998 годах, сыграв без малого в 130 эпизодах. Плюс на его счету еще один достаточно продолжительный сериал - "Блу хилеры". И еще десяток проектов.
Про уход актера в соцсети сообщила его сестра Хуанита Сэнгер. Причина - рак, отмечено, что сражение с ним было "тяжелым".
"Знаю, что мама будет рада воссоединиться со своим мальчиком. Наконец-то он умиротворен", - написала она.
В Сети - многочисленные слова соболезнований от коллег и создателей "Соседей", артиста вспоминают добрым словом.